Boucherville reçoit un prix pour son programme de patinoires spontanées

La Ville de Boucherville s’est vu remettre le trophée Otium par l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), pour son programme de patinoires spontanées, soit un ensemble de patinoires communautaires entretenues bénévolement par des citoyens à proximité de leur domicile. Lauréate dans la catégorie Municipalités ou arrondissements de 25 000 à 74 999 habitants, la Ville s’est ainsi démarquée parmi onze finalistes.



Fière ambassadrice des saines habitudes de vie, la Ville fournit gratuitement aux résidents qui le souhaitent des bandes pour aménager les patinoires, ainsi qu’une clé pour l’accès à l’eau, des pelles, un boyau d’arrosage et une subvention de 1100 $ pour l’entretien.



L’hiver venu, les patinoires spontanées deviennent des lieux favorables aux rencontres citoyennes. Gratuites, ouvertes et accessibles, ces patinoires deviennent des points de rassemblement, des espaces sociaux animés venant renforcer les sentiments d’appartenance et de fierté des résidents envers leur quartier. Voir petits et grands se rassembler, rire et jouer sur la glace, voilà de quoi faire le bonheur des citoyens-bénévoles!



Pour faire ou pour réitérer une demande d’aménagement de patinoire spontanée, ou simplement pour obtenir plus d’informations, les citoyens peuvent écrire à sport@boucherville.ca.