Frissons d’Halloween : le Jardin botanique s’ensorcelle !

Au moment d’Halloween, les frimas pointent le bout de leur nez, les feuilles rougissent et les frontières entre les mondes s’effacent. L’Ensorceleur Kalbacius en a profité pour les franchir et a installé son refuge et ses créatures fantaisistes dans la Grande serre du Jardin botanique!

Espace pour la vie invite les enfants (et leurs parents!), du 1er au 31 octobre, à venir en aide à Kalbacius. Il doit en effet retourner dans son monde avant le 31 octobre à minuit! Une longue quête l’attend et toute aide est la bienvenue.

Le refuge de l’Ensorceleur

La Grande serre – Tous les jours de 9 h à 21 h

Animation entre 9 h et 17 h.

La Grande serre est sens dessus dessous! L’Ensorceleur Kalbacius l’a transformée pour y installer ses pénates et son bestiaire de créatures uniques. Le tunnel des vargouilles donne le frisson, le potager et son étrange épouvantail végétal donnent envie de rester bien sage, la toile des charaignées surprend! Et c’est sans compter les folles cucurbaticées, le spectaculaire Arbre-fantôme et Kalbacius lui-même!

L’atelier de potions

Serre d’accueil – Tous les jours de 9 h a 17 h

Pour aider Kalbacius, il faut maîtriser l’art des potions! Le cours d’ensorcellement végétal permet d’expérimenter des potions avec des végétaux qui ont de drôles de réactions!

Frisson l’écureuil et la course aux bonbons – pour les 4 à 8 ans

Pièce de théâtre – Auditorium – Du 1er au 14 octobre

Lundi au vendredi : 11 h 30 | Samedi et dimanche : 11 h 30 et 13 h 30

À partir du 17 octobre, tous les jours à 11 h 30 et 13 h 30

Frisson l’écureuil, créé par l’autrice Mélanie Watt, s’inquiète: comment se préparer à la fête la plus effrayante de l’année quand on a peur de tout? Sera-t-il prêt pour la course aux bonbons? Grâce à ses ami.e.s les

enfants, peut-être!

Laissez-passer disponible au Comptoir d’accueil. Réservations recommandées pour les

groupes (514-868-3000).

Activités extérieures

De 10h à 21h

Sans animation à partir de 17 h

Courges poivrées, courges musquées, gourdes, citrouilles, pâtissons et potirons : les cucurbitacées forment une grande famille aux couleurs et aux formes variées, parfois drôles, parfois surprenantes. Au comptoir des courges, on s’intéresse au cycle de vie et de “mort’’ des courges avec nos animateurs et animatrices scientifiques. Où s’arrête la vie

d’une citrouille? Que se passe-t-il quand elle pourrit? C’est aussi une autre occasion d’aider Kalbacius en récoltant une foule d’informations!

Nos jeunes visiteurs et visiteuses, papier et crayon à la main, pourront participer à la chasse aux ensorcelés dans le Jardin pour retrouver les créatures qui se sont échappées des mains de Kalbacius et ont pris la poudre d’escampette ! Mais avant, il faudra que les apprentis chasseurs et chasseuses développent leur agilité dans le Parcours des pas

sorciers.

Dans le Jardin japonais

Il existe d’autres univers que celui de Kalbacius au Jardin botanique! Venez découvrir les personnages qui peuplent l’imaginaire japonais grâce au théâtre de papier.

KOWAI ! Des histoires à faire peur… – pour les 4 à 8 ans

Pavillon japonais — lundi au vendredi, 10 h 30 et 12 h 30 ; samedi et dimanche, 12 h 30 et 13 h 30

Le folklore japonais regorge de personnages effrayants : ogres, sorcières, esprits et démons. Serez-vous assez brave pour écouter le récit de leurs méfaits? Succombez au charme et au pouvoir évocateur du kamishibaï, le théâtre de papier japonais. Votre magination fera le reste !

Concours virtuel de citrouilles décorées

Le concours virtuel de citrouilles décorées du Jardin botanique est de retour!

Pour participer, il vous suffit d’utiliser n’importe quel membre de l’étonnante famille des cucurbitacées et de le transformer selon votre imagination.

Participez au concours du 26 septembre au 26 octobre prochain.