L’OSDL présente España

Les mélomanes sont invités à célébrer avec l’Orchestre symphonique de Longueuil l’Espagne à l’occasion d’un concert présenté à la Maison symphonique de Montréal le 30 octobre.

Au menu; de la musique classique espagnole que le chef et directeur artistique de l’OSDL Alexandre Da Costa adore, lui qui a vécu durant deux décennies en Espagne.

C’est un concert brûlant de passion, qui fera vibrer la région de Montréal au rythme du flamenco symphonique typiquement ibérique, qui sera présenté.

Pour ce concert, le chef et violoniste a invité la cantatrice Sévillane Ana Belén Cadaval, la guitariste flamenca Caroline Planté et le guitariste classique Alexandre Éthier.

Le chef promet une soirée magique le 30 octobre à 15 h à la Maison symphonique à Montréal.

Stradivarius au cinéma

L’OSDL a présenté le 7 octobre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, à Boucherville, un concert où la musique du 7e art était à l’honneur. Le chef Alexandre Da Costa était accompagné par Giorgia Fumanti. Les spectateurs se sont dits ravis.

Pour les billets d’abonnements et de groupe, veuillez contacter Caroline Gauthier au 450 466-666