1200 nouveaux arbres plantés sur l’Ile Ste-Thérèse de Varennes

Un autre pas a été franchi il y a maintenant deux semaines, dans le cadre du projet pilote de restauration écologique de l’Ile Ste-Thérèse initié par la Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec) A ce jour plus de 8000 arbres ont été plantés depuis l’an dernier dont environ 1200 le week end du 2 octobre alors que des dizaines de bénévoles dont plusieurs de Varennes ont mis l’épaule à la roue pour participer à une nouvelle opération de plantation. Entres autres les conseillers municipaux Savaria et Durocher n’ont pas hésité à faire la grande traversée entre Varennes et l’ile, pour contribuer à la vaste plantation. On y retrouvait également des citoyens de Montréal, Rivière-des-Prairies, de la CMM et de Pointes-aux-Trembles L’Ile dont la superficie est de 5,4 km², représente la plus grande opportunité de mise en valeur et d’accès à la nature dans la grande région de Montréal selon la SNAP. Quelques familles de Varennes y ont d’ailleurs encore une propriété.



Le déploiement de ce projet de renaturalisation est rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Varennes, de l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada. Ce projet pilote a d’ailleurs reçu l’appui financier du programme Deux milliards d’arbres du ministère des Ressources naturelles du Canada. L’île Sainte-Thérèse abrite une faune et une flore diversifiées et de nombreux milieux humides d’intérêt entre autres pour les oiseaux migrateurs.



« Le projet de plantation d’arbres vise à mettre en valeur les milieux naturels et le patrimoine d’exception de l’île Sainte-Thérèse, à des fins de conservation et d’écotourisme. », a précisé Benoit Tendeng, chargé de projets en conservation à la SNAP Québec.