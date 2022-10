Vaccination contre la grippe saisonnière : prenez rendez-vous dès maintenant!

Les cliniques de vaccination contre la grippe saisonnière (influenza) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est ont débuté le mardi 11 octobre dernier et fonctionnent sur rendez-vous seulement. Le vaccin est gratuit pour certaines clientèles identifiées comme vulnérables par le Ministère de la santé et des services sociaux.



Pour prendre rendez-vous



· La population peut dès maintenant réserver une plage horaire via Clic Santé ou par téléphone au 1 877 817-5279.



· Veuillez noter qu’il est possible de recevoir le vaccin contre la COVID-19 en même temps que le vaccin contre l’influenza.



Cinq sites de vaccination sur notre territoire identifiés :



· Région de Longueuil : site de vaccination Espace RODI, 1136, boulevard Marie-Victorin



· Région de Sorel-Tracy : site de vaccination de la Salle Jani-Ber, 80, rue Plante



· Région de Saint-Hyacinthe : site de vaccination des Galeries de Saint-Hyacinthe, 3200, Boul. Laframboise (Près du Buropro – Porte 4)



· Région d’Acton Vale : site de vaccination du Centre sportif, 1505, 3e Avenue



· Région de Beloeil : site de vaccination du Mail Montenach, 600 Boul. Sir-Wilfrid-Laurier (Entrée du Buropro – Porte 4)