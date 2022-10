Levée de l’avis d’éclosion du Candida Auris à l’Hôpital Pierre-Boucher

À la suite de tous les dépistages effectués en lien avec l’éclosion du Candida auris à l’Hôpital Pierre-Boucher, le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est confirme la levée de l’avis d’éclosion dès aujourd’hui, le 13 octobre 2022.



Un seul patient est porteur et se trouve toujours en isolement. Les mesures de précautions additionnelles demeurent ainsi en vigueur sur l’unité ciblée et le dépistage des patients séjournant sur celle-ci se poursuivra jusqu’à 4 semaines après le départ du patient porteur.



Nous continuons également de suivre les recommandations intérimaires émises par l’INSPQ en matière de dépistage et d’isolement.



Nous rappelons que le Candida auris est un champignon d’intérêt médical qui a démontré sa capacité à se transmettre dans les milieux de soins. Sa transmission se fait en touchant des surfaces contaminées ou par contact direct entre deux personnes. L’hygiène des mains demeure la meilleure protection.