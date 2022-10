Un chien thérapeutique pour les paramédics

Selon une étude, les travailleurs d’urgence de première ligne sont exposés au cours de leur carrière entre 600 et 800 interventions potentiellement traumatiques. Plusieurs d’entre eux hésitent à demander de l’aide. Pour les aider à bien gérer ces situations, les paramédics de la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) ont maintenant un nouvel allié … à quatre pattes : Spéro.

Ce beau Golden Retriever blond âgé de deux ans fait maintenant équipe avec les professionnels du programme d’aide de la CETAM. Il a pour mandat de participer à la prévention des troubles du stress post-traumatiques chez les ambulanciers.

Spéro a suivi une formation de huit semaines avec l’équipe des Chiens TOGO. Elle est principalement basée sur une relation de confiance envers l’humain afin d’être en mesure de réconforter, apaiser, et réduire le stress. Spéro est même en mesure d’appliquer un point de pression sur demande qui est l’équivalent d’une couverture lourde apaisante et réagit lorsqu’une personne pleure à ses côtés.

À la suite des appels difficiles avec un potentiel traumatique, Spéro sera présent pour les paramédics lors de session de débriefing émotionnel avec une travailleuse sociale. « Le but ultime est d’apaiser, d’aider à verbaliser, et d’éviter les effets dévastateurs d’un trouble de stress post-traumatique », explique Marc-Olivier Yelle, chef de division et manieur canin de Spéro.

Selon le directeur général de la CETAM, Martin Benoît, les ambulanciers sont davantage confrontés à des situations stressantes et potentiellement traumatisantes depuis les dernières années. « Il y a plus d’appels en lien avec des problèmes de détresse psychologique (idées suicidaires, notamment), de violence et même des fusillades. Spéro viendra prendre soin des humains. »

L’acquisition de Spéro est au frais de la CETAM. Il vient bonifier son plan d’intervention pour prévenir le trouble du stress post-traumatique. À plus long terme, il pourrait soutenir les victimes et leurs proches.