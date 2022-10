Les bandes du Polydôme insonorisées pour la quiétude du voisinage

Le conseil municipal de Varennes est heureux d’annoncer que les bandes de la surface réfrigérée du Polydôme sont maintenant insonorisées. Cette mesure réduira la résonnance liée à l’impact des rondelles et apportera une quiétude pour les citoyens résidant aux alentours.



« Après une première année d’opération, nous avons constaté qu’il s’agissait d’un ajustement à apporter à ce magnifique espace récréatif si populaire auprès des Varennois. Merci aux gens du voisinage qui nous ont signalé certaines nuisances au niveau du bruit. Nous avons confiance que cette insonorisation améliorera leur qualité de vie », affirme le maire Martin Damphousse.



Grand legs pour le 350e anniversaire Varennes, le Polydôme abrite une patinoire protégée des fluctuations de la température entre les mois de novembre et avril. Il demeure tout au long de l’année un site parfait pour les événements et les rencontres amicales.