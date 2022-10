La Ville de Boucherville offre un programme d’aide pour les maisons lézardées

Les propriétaires d’une maison, dont les fondations sont endommagées en raison de l’affaissement du sol argileux, pourront profiter d’une aide financière pour réaliser les travaux de réparation. La Ville de Boucherville offre maintenant un programme d’aide financière pour les maisons lézardées.

Le programme a pour but de venir en aide aux propriétaires de résidences de types unifamiliales, jumelées, en rangée, condo, bifamiliales ou trifamiliales, dont les fondations présentent des lézardes liées à la condition du sol et non pas à un défaut ou à un vice de construction.

La Ville dispose d’une somme de 300 000 $ pour aider les propriétaires, dont la moitié provient du programme Rénovation Québec 2022-2023 de la Société d’habitation du Québec.

La subvention qui sera accordée aux propriétaires équivaut à 66 2/3 % du coût des travaux admissibles. Le montant maximal de la subvention est de 13 333 $. Le coût total des travaux admissibles doit être d’au moins 10 000 $ par bâtiment.

Les travaux doivent être terminés au plus tard dix-huit (18) mois après la délivrance du certificat d’admissibilité et aucune aide financière ne peut être accordée pour des travaux qui ont été exécutés avant d’avoir été approuvés par la Ville de Boucherville.

Des citoyens ont interpellé les membres du conseil l’été dernier pour connaître entre autres les critères du programme.