Près de 800 visiteurs lors de la journée porte ouverte de l’IREQ à Varennes

La journée porte ouverte de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) de Varennes a connu un vif succès car ce sont environ 800 personnes qui ont pu en apprendre un plus sur ce qui se cache dans le gros cube brun et dans les installations connexes.

Le maire de Varennes, Martin Damphousse a d’ailleurs tenu à faire un retour sur cette journée du 25 septembre dernier lors de la séance du Conseil du 4 octobre dernier. « Au départ nos espoirs que Hydro-Québec réponde positivement à notre demande d’ouvrir ses portes dans le cadre du 350e anniversaire de la Ville de Varennes mais ce fut non seulement une réponse positive mais une journée organisée de façon exemplaire ou les gens ont pu en apprendre un peu plus sur tout le travail de recherche qui s’effectue dans les bâtiments d’Hydro-Québec.

Les visiteurs ont pu découvrir les laboratoires et les innovations technologiques internationales développées ici même à Varennes.

Et, une information historique supplémentaire, le boulevard Lionel-Boulet a été nommé en hommage à ce pionnier de la recherche en génie électrique au Québec et fondateur de l’IREQ à Varennes.