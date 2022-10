Le Triathlon-Duathlon de Boucherville attire près de 900 athlètes

La sixième édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville a attiré 890 participants le 2 octobre dernier.

Bien que l’événement ait attiré 410 athlètes de moins qu’en 2019, la Ville de Boucherville, qui est la grande organisatrice, se dit très satisfaite du niveau de participation cette année puisque de façon générale, la participation aux événements sportifs n’a pas retrouvé les niveaux pré-covid.

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville sert de levier financier pour trois organismes de Boucherville. Ainsi, comme par le passé, le Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier, ont reçu chacun la somme de 25 000 $. Ce sont près de 285 000 $, répartis en parts égales, qui ont été remis au fil des ans à ces organismes. Ces dons leur permettent de poursuivre leurs projets qui ont un impact direct sur la qualité des services rendus à leur clientèle.

Le maire de Boucherville, Jean Martel, qui était visiblement heureux de la tenue de cet événement qui fait la promotion des saines habitudes de vie, a pour sa part participé à deux épreuves; la course à pied et la natation.

La formule de cette année proposait dix-neuf catégories d’épreuves.