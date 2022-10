Vague de vols dans des résidences : le SPAL épingle le voleur

À la suite d’une détection de vague d’introductions par effraction dans des résidences privées du secteur du Vieux-Longueuil ayant débutée à la fin du mois de juillet dernier, la Division enquêtes générales du Service à la communauté – opérations du SPAL a entrepris une enquête de concentration afin d’épingler le suspect dans cette affaire.



Le sujet s’introduisait dans les maisons pendant la journée et dérobait des appareils électroniques, de l’argent ainsi que des bijoux.



Le jeudi 22 septembre 2022, grâce à un témoin qui a eu la vivacité d’esprit de contacter le 9-1-1 après avoir interpellé le suspect qui venait de s’introduire chez son voisin, les patrouilleurs de la Surveillance du territoire du SPAL ont localisé et procédé à l’arrestation de Serge Gaudet, 59 ans, un multirécidiviste en matière d’introduction par effraction.



Grâce à diverses techniques d’enquête, principalement les expertises judiciaires effectuées par nos techniciens de la Section de l’identité judiciaire (SIJ), l’échange d’informations avec des partenaires et un travail d’analyse exhaustif, Gaudet a comparu pour 4 dossiers où la police a en main de la preuve directe contre lui.



En attente de retour d’analyses, l’enquête se poursuit afin de confirmer qu’il est l’auteur d’introductions par effraction supplémentaires, également survenues dans le secteur visé.



Le SPAL est en contact également avec le SPVM dans cette affaire.