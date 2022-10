Montarville, Verchères et Tailllon: Autant de victoires sans équivoque pour les candidats de la CAQ

La tendance était bien installée depuis plusieurs mois déjà et le tout s’est concrétisé hier, 3 octobre alors que les trois candidats de la Coalition Avenir Québec ont été facilement été élus dans les circonscriptions de Montarville, Verchères et Taillon.

Dans Montarville la députée Nathalie Roy l’a emporté par une confortable majorité. Elle a obtenu 46 % des votes et c’est le candidat du Parti québécois qui a fait la meilleure figure en seconde position, recueillant 18,6 % des votes exprimés. La candidate de Québec solidaire a recueilli 16 % des votes exprimés pour se classer en troisième position. La libérale Lucie Gagnon s’est classée en quatrième avec 12 % des votes Le candidat du Parti conservateur du Québec, Evans Henry a pour sa part récolté 5 % des votes.

Dans Verchères, Suzanne Roy, qui se présentait pour une première fois pour la CAQ l’a elle aussi très facilement remporté avec une récolte de 51 % des votes. Le candidat du Parti québécois a terminé second avec 21 % des votes. Québec solidaire s’est classée 3e avec 14 % des votes exprimés, le candidat libéral n’a pu faire mieux que 5 % alors que le candidat du Parti conservateur a obtenu 7 % des votes

Dans Taillon soit le secteur est de Longueuil, Lionel Carmant, le député sortant de la CAQ l’a remporté avec une confortable avance. Il a recueilli 41.5 % des votes exprimés. La candidate du P.Q s’est classée en second avec 20 % des votes. A sa septième élection la candidate de Québec solidaire a récolté environ 19 % des votes. Le libéral a recueilli 11 % des votes et le candidat du Parti conservateur, 6 %.

Il sera maintenant intéressant de connaitre la composition du prochain cabinet ministériel car il risque d’y avoir « du ministre au pied carré » dans la région.

Lionel Carmant et Nathalie Roy étaient déjà ministre et la majorité des observateurs s’attendent à ce que Suzanne Roy accède elle aussi au prochain cabinet. Ajoutons à la liste des ministres en poste à la dissolution de la Chambre, Ian Lafrenière, (Vachon) qui également ministre, tout comme Christian Dubé (Laprairie), Jean-François Roberge (Chambly) Jolin-Barette (Borduas), entre autres.

A noter que sur la Rive-Sud seule la circonscription de Lapinière (Brossard) a résisté au raz-de-marée caquiste alors que la libérale Linda Caron l’a emporté.