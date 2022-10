Fort taux d’achalandage aux urgences

Les urgences des hôpitaux Pierre-Boucher, Hôtel-Dieu de Sorel et Honoré-Mercier observent un fort taux d’achalandage et la population est invitée à opter pour les alternatives disponibles. Seulement les usagers nécessitant des soins immédiats sont admis dans ces urgences. Les services suivant ne sont pas donnés à l’urgence: renouvellement de prescription qui peut être fait par le pharmacien; test de dépistage ou un résultat de dépistage si votre condition médicale est stable; attestation médicale pour votre employeur (reliée à la COVID-19). Nous incitons les gens ayant des symptômes légers à prendre soin d’eux en utilisant le guide autosoins du Gouvernement du Québec. La plupart des personnes infectées guérissent sans traitement particulier et se rétablissent en environ deux semaines. Vous pouvez donc, dans la majorité des cas, vous soigner à la maison. Pour tout autre problème de santé mineur, voici les options qui s’offrent à la population: communiquer avec Info-Santé au 8-1-1 où une infirmière pourra conseiller et diriger la personne vers le service approprié. Consulter son pharmacie, son médecin de famille ou un médecin de famille dans une clinique sans rendez-vous.