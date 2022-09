L’OSDL présente les grands classiques du cinéma

L’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) et son chef-soliste Alexandre Da Costa convient les Bouchervillois à un concert sous les airs des grands classiques du cinéma et intitulé Stradivarius au cinéma.

Les musiciens attendent le public le vendredi 7 octobre au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. Au programme: des œuvres composées par le mystique et éclectique Ennio Morricone, telles que The Mission, Cinema Paradiso, Il était une fois dans l’Ouest; des œuvres monumentales du multiple oscarisé John Williams, telles que Star Wars et La Liste de Schindler; ainsi qu’une poignante performance du virtuose et soliste Alexandre sur son Stradivarius « Deveault » 1701.

Les spectateurs pourront ainsi savourer les notes qui ont fait la renommée de ces grands compositeurs hollywoodiens et européens.

Le concert est à 20 h et le prix du billet est à partir de 17 $. Réservation pour les abonnements et les groupes auprès de Caroline Gauthier au 450 466-661, poste 224,