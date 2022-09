Les communautés hispaniques et Latino-Américaines célèbrent leurs cultures à Boucherville

Les communautés hispaniques et Latino-Américaines de Boucherville et de la Rive-Sud ont joyeusement célébré leurs cultures, samedi le 24 septembre dernier à la salle paroissiale de l’église Ste-Famille, dans le vieux Boucherville, lors d’un premier événement festif qui a réuni près de 150 représentants des communautés sud-américaines mais aussi plusieurs québécois, amis de la communauté hispanique.

Initié par le bouchervillois d’origine chilienne et responsable de cette nouvelle association, Luis Zuniga, ce grand happening culturel et fort coloré, a fait place aux différentes communautés de l’Amérique du Sud avec entre autres une exposition de peinture de l’artiste bouchervillois Leonel Jules. Également au programme, des danses traditionnelles de plusieurs communautés hispaniques, des kiosques des différents pays et quelques mets typiques des pays sud-américains à déguster.

Plusieurs personnalités ont tenu à saluer par leur présence, la communauté hispanique et Latino-Américaine de la Rive-Sud dont le maire de Boucherville, Jean Martel, la mairesse de Longueuil Catherine Fournier et son conseiller Alvaro Cueto, lui-même d’origine chilienne, l’ambassadeur de Cuba au Canada, les consuls du Guatemala, du Mexique et du Chili ainsi que tous les candidats à l’élection provinciale du 3 octobre.

A la fois heureux et satisfait de cette première activité, Luis Zuniga a indiqué que la forte participation de la communauté et des amis québécois à la fête lui confirmait qu’il s’agissait d’une première mais qu’il fallait récidiver au cours des prochains mois avec une autre activité pour permettre aux hispaniques de tisser des liens solides entre eux mais aussi avec les gens de Boucherville et de la Rive-Sud qui sont des amis naturels.