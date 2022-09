Balle-molle: Varennes battue par St-Amable pour son 350e anniversaire

Le tournoi de balle-molle amical organisé par la Ville de Varennes, le 17 septembre dernier, a réuni plusieurs équipes de la région, au parc du Pré-Vert.

Beaucoup de plaisirs et de liens de camaraderie se sont tissés parmi les équipes représentées d’employés et de conseillers municipaux de la Ville de Varennes, de la Ville de Contrecoeur, de la Ville de Sainte-Julie, de la Ville de Saint-Amable ainsi que de la MRC de Marguerite-D’Youville .

Au terme de cette journée mémorable accompagnée d’une température idéale et de plusieurs balles frappées, c’est finalement l’équipe de la Ville de Saint-Amable qui a reçu les honneurs de cette troisième édition en remportant la finale de cette édition spéciale du 350e anniversaire de Varennes.