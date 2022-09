Le varennois William Trudeau invité au camp d’entrainement des Canadiens de Montréal

Le hockeyeur originaire de Varennes, William Trudeau, repêché l’an dernier au 4e tour par le Canadien de Montréal, impressionne actuellement au camp d’entrainement des recrues. Il a tellement fait bon impression qu’il a recu une invitation à participer au camp d’entrainement régulier des Canadiens qui se tiendra bientôt à Brossard.

Le jeune défenseur de 6 pieds est conscient qu’il y a beaucoup de jeunes défenseurs au camp d’entraînement cette année et il dit lui-même qu’il joue dans l’ombre, mais ça ne l’empêche de vouloir faire sa place au soleil!

Selon l’entraîneur du Rocket de Laval, la filiale du Canadien, Jean-François Houle, il est fort possible que le jeune varennois fasse partie de la formation de la Ligue américaine dès cette saison et qu’il ne retourne pas avec les Islanders de Charlottetown dans la LHJMQ!



Jusqu’à présent, Trudeau fait une très bonne impression au camp des recrues, il est même l’un des meilleurs selon plusieurs observateurs et dépisteurs de l’équipe. On dit de lui qu’il est un défenseur fiable et responsable. Il protège bien la rondelle et démontre de belles habilités. William aura 20 ans en octobre prochain. Il a joué son hockey mineur à Varennes avant d’être repêché par les Gaulois de St-Hyacinthe. Il a par la suite joué durant six mois pour les Voltigeurs de Drummondville avant d’être repêché par les Islanders de Charlottetown.

Son invitation à participer au camp d’entrainement des recrues du Canadien lui offre une visibilité extraordinaire qui pourrait se traduire à court ou moyen termes par un rappel par le fameux grand club de hockey de Montréal