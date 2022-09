La Julievilloise Marianne Simard lance son premier album intitulé Résilience

Après tant d’années à porter ce rêve, Marianne Simard lancera enfin son premier album, Résilience, le 8 octobre prochain, à la salle Gaby Bernier à Chambly, dès 20 h. Ce sera l’occasion de découvrir ses nouvelles chansons, en plus de réentendre les deux premiers extraits de l’album : Tourne Tourne et À qui la chance ?



Au programme de cette soirée

L’artiste accueillera les gens présents avec un mot de bienvenue, avant de leur faire découvrir son univers au gré des mélodies accrocheuses.

*Une microbrasserie se trouve en bas de la salle, pour s’offrir une boisson ou encore pour souper avant d’assister au lancement.



Marianne Simard

À quatre ans, Marianne disait déjà haut et fort qu’elle deviendrait un jour une chanteuse. La vie la mena plutôt sur un tout autre chemin, celui d’éducatrice spécialisée. Au fil du temps, l’appel de la musique se faisait toujours plus fort. La musique devint son refuge, son exutoire. En 2016, alors que sa fille Leya était en rémission d’une leucémie, arriva une nouvelle épreuve pour Marianne : un cancer du sein. Pendant son passage en oncologie, il était clair qu’elle ressentait en elle une invitation à arrimer les diverses sphères de sa vie.

Ses passions, ses formations, son rêve et son histoire de vie s’unirent enfin. Avec sa voix apaisante et ses mélodies réconfortantes dans sa valise, Marianne était prête à faire voyager sa voix. Toutefois, en septembre 2021, arrivèrent les métastases au foie, un choc pour Marianne, qui réalisa alors que de ne pas avoir chanté et partagé ses propres chansons, uniques, authentiques serait peut-être son plus grand regret.