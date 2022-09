Une journée en l’honneur des aînés

La Ville de Boucherville invite les personnes de 50 ans et plus à participer à la Journée internationale des aînés qui se déroulera le 30 septembre prochain au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois. En plus du dévoilement du programme Bien vieillir à Boucherville, les citoyens présents pourront participer à une consultation publique sur la Politique de la famille et des aînés, et assister à une conférence de Pierre Bruneau, animateur et journaliste réputé.

Horaire de la journée

9 h – Ouverture des portes

9 h 30 à 12 h – Consultation publique sur la Politique de la famille et des aînés

(Un léger dîner sera fourni aux participants à la consultation.)

13 h 15 – Lancement du programme Bien vieillir à Boucherville 2022-2023, une offre qui comprend l’ensemble des initiatives et des activités spéciales destinées aux aînés bouchervillois, mises en place ou soutenues par la municipalité.

13 h 30 – Conférence de Pierre Bruneau, originaire de Boucherville, qui traitera de passion et de motivation (durée d’environ une heure).



Inscription et renseignements

Les activités sont gratuites et ouvertes à tous. L’inscription est requise par téléphone au 450 449-8640 ou encore au boucherville.ca/bienvieillir.



Il est possible de s’inscrire pour la journée complète ou pour la conférence uniquement.



Notez qu’il est aussi possible de participer à la consultation en ligne dès maintenant au boucherville.ca/traitdunion.