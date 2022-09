Une nouvelle cuvée d’artistes en résidence au Café centre d’art

La Ville de Boucherville présente les trois artistes qui ont été sélectionnés dans le cadre du projet de résidence artistique du Café centre d’art pour les mois de septembre à janvier 2023. Il s’agit des artistes Erwann K, Stella Pace et Léonel Jules.



Cet espace, dédié à la recherche et à la création, leur permettra de créer dans un contexte différent de leur atelier personnel et de se nourrir de rencontres citoyennes.



Les citoyens sont invités à venir rencontrer ces artistes à l’œuvre et à participer à des ateliers de création en leur compagnie. Voici la programmation :



Erwann K | Carnet de voyage : à la découverte de l’Amérique

Du 6 septembre au 7 octobre 2022



L’artiste intègre le code QR à sa démarche artistique, ce qui lui permet d’introduire des récits expliquant sa création, des poèmes, des anecdotes, le tout sur un fond sonore musical.



• Rencontre avec l’artiste : lundi au vendredi, de 19 h à 20 h, local 302

• Atelier de création (sur réservation) : les 16 et 23 septembre, de 13 h à 15 h



Stella Pace | La grande parade

Du 7 octobre au 18 novembre 2022



La façon de créer de l’artiste s’articule dans l’action! Comme pour tout, l’intuition la guide : tout est et devient prétexte à créer! Des formes en carton ondulé et des impressions agrémenteront le passage des visiteurs durant cette résidence.

• Rencontre avec l’artiste : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h à 16 h, local 302

• Atelier de création (sur réservation) : les 28 octobre et 4 novembre, de 9 h à 11 h



Léonel Jules | Carré plastique

Du 28 novembre 2022 au 20 janvier 2023



Léonel Jules a l’absolu besoin de partager, ce sens ultime et profondément humain. Partir de simples expériences avec la matière peinture vers des préoccupations philosophiques, pourquoi pas?



• Rencontre avec l’artiste : lundi au vendredi, de 10 h à 15 h, local 302

• Atelier de création (sur réservation) : les 16 décembre et 13 janvier, de 9 h à 11 h



Entrer au cœur de la création

Les citoyens sont également invités à participer à des séances de médiation artistique. Le nombre de places étant limité, une réservation est requise au

450 449-8650, poste 8814.



Le Café centre d’art est situé au 536, boul. Marie-Victorin. Renseignements : Service des arts et de la culture, 450 449-8300, poste 8651. Réservation ateliers de création : 450 449-8650, poste 8814