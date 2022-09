« Santé : le 3 octobre, continuons à rendre le réseau plus humain et plus performant »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : La ministre de la Culture et des Communications et députée sortante de Montarville, Nathalie Roy, est fière des engagements pris par la Coalition Avenir Québec pour poursuivre le travail amorcé afin de rendre le réseau de la santé plus humain et performant.



« Les enjeux liés à la santé sont au cœur des préoccupations des Québécois et c’est pour cette raison que l’amélioration de l’accès aux soins constitue une priorité pour mon parti et moi. Nous continuons le déploiement du Plan santé de Christian Dubé », a déclaré madame Roy.



Dans cet esprit, la CAQ annonce la création de Votre Santé, une plateforme qui permettra aux Québécois d’obtenir un rendez-vous médical en personne ou en télésanté en une seule étape simple et facile. Votre Santé sera accessible gratuitement sur Internet et un numéro de téléphone sera mis à la disposition des citoyens.



Afin de répondre au souhait des personnes âgées qui veulent demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible et y recevoir des soins, madame Roy et son équipe s’engagent à investir 900 millions de dollars sur quatre ans. Rappelons que le gouvernement de la CAQ a investi plus de 2 milliards de dollars depuis 2018 dans les soins à domicile, du jamais vu!



La CAQ s’engage aussi à rendre l’hospitalisation à domicile accessible dans tous les établissements de santé d’ici 2026. Cette approche permettra aux patients dont l’état de santé le permet de recevoir leurs soins dans le confort de leur maison.



Elle mettra également sur pied un modèle de soins de santé géré par le privé dans lequel les services seront gratuits et payés par la carte soleil. Ces nouveaux centres viendront compléter l’offre de services existante et assureront une meilleure prise en charge des patients.



De plus, madame Roy et son équipe s’engagent à investir 400 millions de dollars supplémentaires pour concrétiser plusieurs pistes de solutions afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre en santé. Ces sommes serviront notamment à former et recruter 660 médecins et 5 000 professionnels. Rappelons que le précédent gouvernement libéral avait diminué les admissions en médecine, ce que nous avons corrigé.