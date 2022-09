Longueuil, un territoire qui se gentrifie ?

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Des étudiants qui n’arrivent pas à se loger. Des ménages qui doivent renoncer à leurs rêves d’acquérir une première propriété. En conférence de presse dans Marie-Victorin, Gabriel Nadeau Dubois disait « qu’on ne peut plus tolérer que des maisons à Longueuil se vendent à un million, alors que le salaire minimum est à 14,25 $ de l’heure ».



La candidate de Québec solidaire dans Taillon, Manon Blanchard, est engagée professionnellement dans le domaine du logement depuis plusieurs années. Elle affirmait lors de son assemblée d’investiture : « En effet, je lutte pour le droit au logement et pour le développement du logement social et communautaire depuis plus de 20 ans. Plusieurs savent que c’est mon cheval de bataille, que je considère le logement comme l’un des déterminants fondamentaux de la santé et que je défends que grâce à un chez-soi, on est en position de marquer son identité, de trouver sa sécurité, sa dignité et de continuer à s’épanouir. »



Pour les étudiants de Longueuil, cet engagement est important. Le 31 août dernier, la radio FM 103,3 titrait « Les étudiants du CÉGEP Edouard-Montpetit affectés par la pénurie de logements ». Selon ce média, le service de référencement du CÉGEP Edouard-Montpetit a reçu beaucoup plus de demandes cette année de la part d’étudiants qui ne parviennent pas à se trouver un logement.



Monsieur Legault fait semblant que la crise du logement n’existe pas, Québec solidaire veut la régler !

Comment ?

•Implanter un contrôle obligatoire des coûts de location appuyé par un registre ;

•Créer un fonds anti-spéculation pour faire baisser le prix de 10 000 maisons ;

•Entamer un chantier de 50 000 logements sociaux écoénergétiques ;

•Contrôler l’usage des logements à des fins touristiques ;

•Mettre en place une politique de verdissement des milieux urbains pour que nos milieux de vie soient sains et adaptés aux changements climatiques.



Avoir accès à un logement approprié à un coût abordable est un droit essentiel à la base du développement personnel et social, à Longueuil comme partout au Québec. Pour y arriver, Québec solidaire a un plan. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur la liste des gens qui approuvent l’idée d’un contrôle des loyers : https://appuyez.quebecsolidaire.net/logement.