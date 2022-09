Rencontre politique le 13 septembre à la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno

En cette période électoral, les responsables de la Chambre de commerce Mont-Saint-Bruno (CCMSB) invitent leurs membres et la population en général à venir rencontrer les candidats politiques des cinq partis (CAQ, PCQ, PQ, QS, PLQ) qui auront deux minutes à tour de rôle pour échanger leurs opinions sur les cinq sujets dont l’ordre sera aléatoire. Les questions provenant des gens d’affaires de la région (Saint-Basile-le-Grand, Saint-Bruno et Sainte-Julie) seront en évidence lors de cette soirée intitulée « Rencontre politique ». Les membres de la CCSMB seront invités à soumettre leurs questions à l’adresse : direction@ccmsb.ca – L’arrivée des gens se fera à partir de 18 h au Centre Marcel-Dulude, alors que le débat politique se tiendra dès 19 h. Une période de réseautage libre est prévue vers les 20 h 30. L’événement est gratuit membre et de 25 $ pour les non membres.