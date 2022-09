Pétillant et Gourmand: un nouvel événement-bénéfice du maire Mario Lemay pour aider les organismes de Sainte-Julie

Le 6 septembre dernier, la Ville de Sainte-Julie a annoncé le nouvel événement-bénéfice du maire « Pétillant & Gourmand » présenté par Desjardins et Transdev Québec. L’événement se tiendra le 30 septembre et le 1er octobre 2022 au parc Jules-Choquet.



Depuis de nombreuses années, la Ville de Sainte-Julie organisait un tournoi de golf dans le but d’amasser des fonds pour les organismes du milieu. Cette année, le conseil municipal présente une toute nouvelle formule ou tous les citoyens pourront participer.



« Ce nouvel événement s’annonce grandiose. Il y aura des activités pour les petits et les grands et tous les profits de ces deux journées seront remis aux organismes locaux. Je vous invite à participer en grand nombre ! » a mentionné le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



PÉTILLANT ET GOURMAND

Le 30 septembre, de 17 h à 22 h, les citoyens sont invités à venir danser et manger sous le grand chapiteau. Lors de cette soirée, il y aura également des prestations musicales, de l’animation, de la danse, la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées et de la nourriture.



Le 1er octobre, de 11 h à 22 h, la population est invitée à découvrir les différentes activités proposées dans la zone jeunesse, la zone familiale et dans la zone gourmande. Au programme : prestations musicales, jeux et animations pour les enfants, repas prêt-à-manger, boissons et plus encore.



TIRAGE

Le deuxième volet de l’événement-bénéfice est un tirage organisé en collaboration avec le Centre d’action bénévole, L’Envolée. Plus de 3 500 $ de prix à gagner dont un ordinateur de STR Micro, une carte-cadeau de 750 $ chez IGA, une carte-cadeau de 600 $ chez Ultime Vélo, une carte carte-cadeau du CCSSJ (piscine et aréna) de 300 $, une carte-cadeau pour des repas préparés de Chocolaterie Volupté de 300 $, un abonnement de ski de soirée à Ski Saint-Bruno et des cartes-cadeaux de 100 $ dans les restaurants Lupo, Les Cuisiniers, Yamato et DiVino.



Les billets, vendus au coût de 5 $ chacun, seront mis en vente le 6 septembre et le tirage sera effectué le 28 novembre. Les citoyens peuvent se procurer les billets auprès des organismes accrédités par la Ville ou lors de l’événement Pétillant & Gourmand. Les sommes amassées dans le cadre de ce tirage seront entièrement remises aux organismes qui participent à la vente de billets.



DEVENEZ BÉNÉVOLES

Dans le cadre de ces journées remplies de surprise, plusieurs postes de bénévoles sont disponibles : vente de billets de tirage sur le site de l’événement, vente de verres pour les

boissons, serveur de boisson alcoolisée, surveillance de la zone de jeux pour enfant, etc. La population est invitée à communiquer avec le Service des loisirs afin de manifester son intérêt au loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca.



LES COMMANDITAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

L’événement ne serait pas possible sans les commanditaires majeurs Caisse Desjardins des Patriotes et Transdev Québec, Jean Coutu, Le Groupe DR Électrique Inc., Hyundai Riendeau, Journal La Relève, Maxi Sainte-Julie, Paysagiste Rive-Sud Ltée, Génipur, IMAGI Affichage, Les Outils Lubricor inc., STR Micro, IGA, Ultime Vélo, le CCSSJ, la Chocolaterie Volupté, Ski Saint-Bruno, les restaurants Lupo, Les Cuisiniers, Yamato et DiVino.