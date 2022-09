Inauguration de la murale De fleuve et d’exploits au parc du Pré-Vert pour le 350e anniversaire de Varennes

Le 26 août dernier a été inaugurée la murale De fleuve et d’exploits, en compagnie du maire Martin Damphousse, de l’équipe du projet de l’organisme MU, des sous-comités Employés de la Ville et Culture-patrimoine du 350e anniversaire de Varennes ainsi que de la délégation française de la commune de Bécon-les-Granits. Cette nouvelle œuvre artistique qui recouvre le pavillon d’accueil de la piscine extérieure du parc du Pré-Vert s’inscrit dans les initiatives de développement d’œuvres d’art public dans le cadre du 350e anniversaire de Varennes.



Les jalons historiques importants dépeints sur la murale réalisée par l’artiste Lucas Saenger (alias LSNR ONE), s’inspirent du thème des célébrations du 350e anniversaire de Varennes, De fleuve et d’exploits. De nombreux symboles de la ville varennoise, tels que son histoire agricole, son paysage unique au bord du fleuve et son architecture dont fait partie la basilique Sainte-Anne de Varennes, y sont représentés. L’œuvre expose Varennes comme une ville fière de son passé, tout en étant tournée vers l’avenir.



Diplômé de l’ENNAI, un établissement d’enseignement en design et arts graphiques situé à Chambéry (France), Lucas Saenger est un artiste français basé à Montréal depuis 2013. Après avoir exercé quelques années en tant que graphiste, il travaille maintenant en tant qu’artiste indépendant sur des projets variés, de logo à peintures murales en passant par des pochettes d’albums.



Cette œuvre a été réalisée grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la Ville de Varennes dans le cadre de l’Entente de développement culturel du ministère de la Culture et des Communications du Québec.



Crédit photo : Simon Lanciault