Pour la candidate Marie-Christine Veilleux, Québec solidaire, « est la véritable alternative pour l’avenir du Québec »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Marie-Christine Veilleux, candidate de Québec Solidaire, se réjouit de ces rencontres avec les citoyens de la circonscription de Montarville.



« C’est un véritable bonheur d’aller à la rencontre des résidents de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville. Chaque jour, je constate qu’un grand nombre d’entre eux recherchent une vision d’avenir courageuse et ambitieuse face aux changements climatiques, à l’accès au logement et à la propriété, à la hausse du coût de la vie, au vieillissement de la population et à l’accès aux services publics. Le statu quo ne répond plus à leurs attentes pour faire face aux défis actuels. Pour un nombre grandissant d’électeurs, Québec solidaire apparait comme la véritable alternative pour l’avenir du Québec et de la circonscription de Montarville. »



Son engagement est porté par quatre grandes priorités, soit de : Mettre en œuvre le meilleur plan pour faire face à la crise climatique; Protéger les familles contre les hausses vertigineuses du coût de la vie; Régler la crise du logement et donner la chance à toute une génération d’accéder à la propriété; Reconstruire notre système de santé en misant sur la prévention et l’accès à des soins de proximité.



Comme candidate dans la circonscription de Montarville, elle s’engage à mener une campagne électorale énergique, positive, respectueuse et à l’écoute des électeurs.



« Étant mère célibataire de deux jeunes filles de 8 et 11 ans, il m’apparait important de faire la promotion de valeurs rassembleuses, de proposer un projet de société sensible à l’environnement et offrant des solutions concrètes aux bouleversements actuels et ceux à venir. Je suis convaincue que chacun peut faire une différence pour contribuer à un monde meilleur. Cette approche exprime le sens profond de mon engagement citoyen dans cette campagne électorale. »

Sur le plan professionnel, Marie-Christine Veilleux occupe le poste d’agente d’indemnisation à CNESST. Par le passé, elle a aussi travaillé pour la Sûreté du Québec où elle aidait les femmes victimes de violence conjugale.