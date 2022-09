50e du Club FADOQ de Boucherville : une fête champêtre réussie !

L’accueil des bénévoles et les décorations multicolores donnaient déjà le ton de l’ambiance de la fête champêtre soulignant le 50e anniversaire du Club FADOQ Boucherville à laquelle ont participé plus de 250 membres sous un soleil radieux.

Le comité organisateur du 50e, les membres du conseil, les bénévoles généreux de la FADOQ et ceux du CABB s’affairaient, tout souriants, à répondre aux besoins de chacun. Les Troubadours ont livré toute une performance musicale! Le spectacle du duo Violon Up Electric Cat de Eve Sévigny, échasses, violon, chant et de Doug Short, accordéon et piano, a transporté les invités au pays des merveilles après quoi, revenus sur terre, ils ont été amusés par un concours olympique portant sur plusieurs jeux d’adresse exécutés par cinq équipes de membres enjoués.

La FADOQ a profité de l’occasion pour souligner l’apport de tous les bénévoles et en particulier celui de deux administrateurs sortants, Jean-Pierre Cadieux et Monique L’Hérault.

Une journée dont le souvenir persistera et qui invite à participer à d’autres activités à l’horaire.

La FADOQ Boucherville remercie les membres, bénévoles, partenaires et félicite Lorraine Clément, cheffe du comité organisateur du 50e.