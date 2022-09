Un record pour la 25e édition du tournoi de golf de Moisson Rive-Sud

Le 18 août dernier se tenait la 25e édition du tournoi de golf annuel de Moisson Rive-Sud, la principale banque alimentaire de la Montérégie, sous la présidence d’honneur de Rémy Langelier, chef de la direction financière chez Groupe Master.



L’événement phare qui se tenait au club de golf Le Parcours du Cerf à Longueuil, en cette veille des 30 ans d’existence de l’organisme, a permis de rassembler plus de 300 golfeurs et ainsi, d’accumuler plus de 200 500$ (net).



Rappelons-nous une des forces de Moisson Rive-Sud est que pour chaque don de 1 $, Moisson Rive-Sud distribue plus de 25 $ en denrées. Avec des frais d’exploitation de 5 %, chaque dollar voit sa valeur multipliée et c’est ainsi que ce tournoi d’envergure aura une retombée de plus de 5 millions de dollars en denrées distribuées sur la Montérégie.



Les participant.e.s ont eu l’opportunité de réseauter tout en prenant part à de nombreuses activités sur le terrain. Que ce soit à bord de l’hélicoptère qui avait été privatisé pour les participants (Hélico-pro), les stations gourmandes, les stations de rafraichissements, les stations de massage et d’ostéopathie, les caricaturistes sur place, en participant à un encan silencieux artistique, parce que l’art nourrit une passion et la Montérégie, au cocktail et plus encore; les participants ont vécu un événement hors norme.