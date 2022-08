La 7e édition de l’événement Jog ma ville se tiendra le 18 septembre prochain. Lors de cette édition, les participants pourront s’inscrire au 500 m, 1 km, 2 km, 5 km, 10 km et 15 km. Les distances de moins de 10 km pourront être réalisées à la marche ou à la course.



Jog ma ville est un rendez-vous sportif, familial et sécuritaire. Les parcours se trouvent presque exclusivement en pistes cyclables et sur des surfaces plates. Le départ et l’arrivée s’effectueront à l’école secondaire du Grand-Coteau. Il sera possible de se stationner à proximité du lieu de départ.



Les profits réalisés lors de l’événement seront redistribués à différents organismes accrédités par la Ville de Sainte-Julie.



Sur place, plusieurs services seront offerts aux participants tels que le chronométrage individuel avec puce réutilisable, l’utilisation de borne kilométrique, des services de premiers soins et des points d’eau sur les parcours, la remise de médailles de participation, la remise de certificats aux trois premières positions, la divulgation rapide de résultats et la possibilité d’utiliser des cases de dépôt pour le matériel personnel.



Inscrivez-vous dès maintenant

Les citoyens désirant s’inscrire doivent se rendre sur le site Web sportchrono.com et sélectionner la course Jog ma ville. Les inscriptions en ligne se terminent le dimanche 11 septembre 2022.



Volet Entreprises actives

Encore une fois cette année, les entreprises de Sainte-Julie sont invitées à s’inscrire en équipe afin d’accumuler le plus de kilomètres et ainsi courir la chance de remporter le titre de l’Entreprise active de Sainte-Julie.



Les citoyens intéressés à participer à l’événement peuvent obtenir plus d’information au ville.sainte-julie.qc.ca dans la section Activités et événements extérieurs.

Jog ma Ville – Sainte-Julie est à la recherche de bénévoles de tous les âges pour son édition du 18 septembre prochain. 🏃‍♂️🏃 Envie de vous impliquer ? Contactez-nous au loisirs@ville.sainte-julie.qc.ca