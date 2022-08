Neutralisation d’une munition potentiellement explosive à l’ancien champ de tir de la Défense nationale

Une munition potentiellement explosive retrouvée sur l’ancien champ de tir de Saint-Bruno sera neutralisée le jeudi 25 août 2022, à 13 h.

Toutes les mesures nécessaires sont mises en place dans le but de minimiser l’impact sur l’environnement et assurer la sécurité de la population. Il est demandé au public de ne pas s’approcher des terrains de la Défense nationale à Saint-Bruno durant la neutralisation.

Qu’est-ce que sont les munitions explosives non explosées (UXO)?

Les munitions explosives non explosées (UXO) sont des explosifs militaires qui n’ont pas explosé ou qui n’ont pas fonctionné comme prévu. Les bombes, roquettes, grenades, obus d’artillerie, fusées éclairantes, mortiers et résidus dangereux qui peuvent subsister après une détonation partielle ou manquée sont des exemples de munitions non explosées.

Si vous voyez quelque chose qui semble être une munition non explosée, veuillez suivre les étapes suivantes :

1) Ne la touchez pas.

2) Faites demi-tour et quittez la zone par le même chemin que vous êtes entré.

3) Appelez le 911 ou la police locale.

Seuls des professionnels qualifiés peuvent déterminer si un article de munition est dangereux ou non. Pour en savoir plus sur la sécurité des UXO, veuillez consulter le site www.Canada.ca/UXO-Safety.