Lancement de la nouvelle campagne de vaccination automnale

Le premier ministre du Québec, François Legault, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ainsi que le directeur national de la santé publique, le docteur Luc Boileau, et la présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), la docteure Caroline Quach-Thanh, ont souligné le 16 août dernier le début de la nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 pour cet automne. Cette campagne vise dans un premier temps à immuniser les personnes plus vulnérables avec une dose de rappel, puis, dans un deuxième temps, l’ensemble de la population adulte, suivant la recommandation du CIQ. La Santé publique recommande de recevoir une nouvelle dose cinq mois après la dose précédente, et ce, peu importe le nombre de doses de rappel reçues jusqu’à maintenant. Ainsi, depuis lundi, des équipes sont déployées dans les milieux de vie pour vacciner certaines personnes issues des groupes prioritaires, soit les personnes résidant en centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou en résidence privée pour aînés (RPA) et celles vivant dans d’autres milieux collectifs comportant une proportion élevée de personnes aînées et vulnérables. Il est prévu d’avoir terminé la tournée des CHSLD d’ici le 1er septembre et des RPA d’ici le 25 septembre. De plus, dès maintenant, les personnes suivantes peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé pour une nouvelle dose de rappel de vaccin : les personnes de 75 ans et plus; les communautés isolées ou éloignées; les travailleurs de la santé avec contact. Les autres groupes pourront s’inscrire à leur rendez-vous en fonction du calendrier suivant : 22 août : les personnes de 60 ans et plus et les personnes de moins de 60 ans à risque; 29 août : la population générale de 18 ans et plus. Par ailleurs, la vaccination des jeunes de 6 mois à 17 ans se poursuit selon le calendrier habituel. Les jeunes étant admissibles à une nouvelle dose de vaccin peuvent prendre rendez-vous sur Clic Santé.