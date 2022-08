Le RTL est prêt pour la rentrée: des changements et des ajouts de service sont effectués au service d’autobus

En prévision de la rentrée, le Réseau de transport de Longueuil (RTL) apporte des changements à son horaire à compter du lundi 22 août 2022.

Faits saillants

• Des départs seront ajoutés en heures de pointe et des horaires modifiés sur plusieurs lignes à travers le territoire, tandis que certaines lignes seront remises en service.

• Parmi l’ensemble des mesures d’atténuation annoncées dans le cadre du projet de réfection du pont-tunnel Louis-H. La Fontaine, le circuit de la ligne 61 se voit ajouter un départ quotidien au métro Radisson à 6h32. Rappelons à cet égard que la ligne 461 a été instaurée afin d’effectuer le lien entre le stationnement incitatif de Mortagne, le stationnement de Touraine et le terminus Radisson à Montréal; alors que le stationnement incitatif de Mortagne à Boucherville a été agrandi et le tout nouveau stationnement de Touraine a été mis en place en décembre 2021.

• Grâce à une entente entre le RTL et exo, avec la collaboration de l’ARTM, le RTL à la demande est bonifié pour mieux desservir certains quartiers. L’offre de service sera étendue au quartier Trinité à Saint-Bruno-de-Montarville ainsi qu’au secteur de la rue Antoine-Forestier à Carignan et de la rue Principale à Saint-Basile-le-Grand.

• La ligne 120 est bonifiée; desservant le stationnement incitatif de Mortagne et le terminus Longueuil, elle est remise en service en heures de pointe AM et PM avec un nouveau trajet desservant du même coup le parc industriel (rue Fernand-Lafontaine).

• Les lignes scolaires intégrées 539, 605, 640, 660, 670 et 678 reprendront du service dans les rues de l’agglomération.

• Les lignes 29, 76 et 88 seront désormais accessibles aux fauteuils roulants en tout temps. • Des lignes sont remises en service; ce sont les 31 (nouveau tracé, secteur RST de Brossard et boul. Saint-Laurent), 46 (secteur RST de Brossard) et 120 (Lalande et stationnement de Mortagne).

• En somme, les modifications touchent les lignes régulières 8, 13, 15, 29, 31, 35, 44, 45, 46, 61, 76, 78, 88, 120, 128, 132, 199, 298, 410 et 417. À cela s’ajoute la ligne de taxi collectif T20 dont le trajet empruntera désormais le boulevard Cousineau en tout temps.

Le RTL invite sa clientèle à consulter les cartes et les dépliants horaires de toutes les lignes grâce à l’outil de recherche sur son site Web ou à partir des applications mobiles Chrono, Google ou Transit. La clientèle du transport adapté peut toujours compter sur son service habituel et réserver son transport par téléphone au numéro 450 670-2992.



« L’agilité est de mise alors que les besoins évoluent ! Les équipes du RTL sont à l’œuvre pour assurer une rentrée réussie. Avec la reprise des activités et un retour accru au centre-ville de Montréal, le RTL adapte son service aux nouvelles habitudes de transport de sa clientèle. Le Réseau bonifie aussi ses horaires et circuits afin de faciliter davantage les déplacements à l’intérieur du territoire de l’agglomération de Longueuil, répondant ainsi à une demande croissante de la clientèle. » – Geneviève Héon, présidente du RTL