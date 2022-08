France Collard publie deux romans historiques

La Bouchervilloise France Collard vient de publier ses deux premiers romans Les amants de la Révolution, tome un et deux. Ce sont deux romans d’époque éblouissants où la haine, la trahison et la soif de liberté sont confrontées à l’amour, l’amitié et la solidarité.

L’autrice qui a mis sur pied des écoles de théâtre dans la région de Montréal, dont la première a été créée à Boucherville en 1974, qui a également fondé son agence d’organisation d’événements corporatifs qui a très bien fonctionné pendant 24 ans, et qui a été durant cinq ans chroniqueuse culturelle à la radio à CKOI et CJMS, se consacre maintenant à l’écriture des romans.

« À travers mes livres, je veux faire rêver les lecteurs, les embarquer dans des histoires imaginaires où mes personnages inventés côtoient parfois des personnages réels. Il n’est pas nécessaire d’aimer l’histoire ou de connaître l’histoire de la Révolution. C’est un roman, facile à lire, où j’invite les lecteurs à plonger dans une histoire fascinante, à tout oublier pour vivre la vie de femmes et d’hommes pas si loin de nous finalement. Car l’Histoire se répète. »

Résumé du tome 1, Les trois femmes de Charles

Le roman se déroule en 1789 dans un Paris mouvementé où se côtoient faste et misère, et où les destinées de trois femmes courageuses et amoureuses seront plus liées que jamais… Piégées dans les remous de la Révolution, Louise Chartrain, Anne de Brévours et Margot d’Helleville, trois femmes que tout sépare sauf l’amour d’un même homme, devront lutter pour leur survie et leurs idéaux. Autour d’elles, le peuple a faim et l’injustice qu’il subit depuis trop longtemps a allumé les brasiers ravageurs de la Révolution. Le destin de Charles de Brévours, comme celui de tant d’autres privilégiés, sera bouleversé par les événements. Homme intègre qui n’a de cesse de lutter contre les vicissitudes du milieu aristocratique, il rêve d’un monde meilleur pour tous et n’hésite pas à mettre sa fortune au service des miséreux. Ces bons sentiments ne suffiront cependant pas à l’épargner, lui, sa famille et ceux qu’il aime, des menaces imminentes causées par le soulèvement. Quel rôle Louise, Anne et Margot tiennent-elles dans le sort réservé à Charles et ses semblables?

Édition Saint-Jean