Nathalie Roy sera candidate pour un quatrième mandat

La députée de Montarville et ministre la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a confirmé lors du Congrès national de la Coalition Avenir Québec qu’elle sera candidate pour un quatrième mandat lors des élections d’octobre prochain.

Mme Roy a été élue la première fois en 2012. Lors des dernières élections en 2018, elle a été réélue avec une majorité de plus de 7 000 voix sur son principal adversaire, le maire actuel de Saint-Bruno-de-Montarville, Ludovic Grisé Farand qui, à l’époque, était candidat pour le Parti libéral.

« Plus que jamais, notre équipe de députées et de candidates est prête pour propulser le Québec encore plus loin! », a-t-elle déclaré.

Elle a été nommée ministre de la Culture et des Communications en 2018.