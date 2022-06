Classica offre un fabuleux concert à l’église Sainte-Famille

Les mélomanes avaient rendez-vous dimanche dernier à l’église Sainte-Famille alors qu’ils ont eu droit à un fabuleux concert présenté par la Ville de Boucherville dans le cadre de la tournée du Festival Classica.

L’Ensemble Caprice et l’Ensemble vocal Arts-Québec sous la direction de Matthias Maute ont présenté les Vêpres à la Vierge Marie de Claudio Monteverdi, le père de l’opéra.

Les quelque 150 spectateurs ont grandement apprécié, à juste titre, les excellentes voix opératiques québécoises des solistes Myriam Leblanc, Magali Simard-Galdès, Josée Lalonde, Ian Sabourin, Antonio Figueroa, Nils Brown, Thomas Vinals, Clayton Kennedy et William Kraushaar accompagnés par douze musiciens jouant sur des instruments d’époque.

Les Vêpres est une œuvre foisonnante qui ne craint pas d’explorer l’espace allant de l’intime au monumental, et dans laquelle Monteverdi se montre à la fois homme d’église et homme de théâtre.

La prestation a été couronnée par trois salves d’applaudissements soutenus des spectateurs comblés.

Fondé en 2011, le Festival Classica a pour mission de créer un espace public qui provoque la rencontre entre la musique classique, les artistes et la population.

Le prochain concert de la 12e édition du festival sera présenté à la Cocathédrale Saint-Antoine de Padoue de Longueuil le 17 juin alors que l’Orchestre symphonique de Longueuil et Florence K, sous la direction d’Alexandre Da Costa, vous feront revivre la magie des trames sonores de films du grand compositeur Ennio Morricone dont Il était une fois dans l’ouest, Cinéma Paradiso et La Mission.