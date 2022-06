Les pompiers de Varennes feront une tournée de prévention pour le secteur de la Marine

Encore une fois cette année, les pompiers sillonneront un secteur de la Ville, afin d’effectuer des visites résidentielles pour s’assurer de la sécurité des résidences varennoise. Cet été, le secteur prévu sera celui situé dans le secteur du boulevard de la Marine. Les pompiers souhaitent vérifier les avertisseurs de fumée, de monoxyde de carbone, les extincteurs portatifs et répondre à toutes les questions citoyennes.



« Il est primordial pour notre Service de sécurité d’incendie d’effectuer ces visites chaque année. Cela leur permet de rencontrer les Varennois, de discuter avec eux et de s’assurer que nos résidences sont le plus sécuritaire possible. Ils font un travail de prévention essentiel auprès de notre population, et j’en suis très fier » a déclaré le maire, Martin Damphousse.



Un formulaire, disponible en ligne, permettra aux résidents de savoir s’ils possèdent tous les outils nécessaires pour la protection de leur résidence en cas d’incendie. Des avertisseurs de fumée ou de monoxyde de carbone pourront être remis lorsque nécessaire.



Pour des informations concernant la prévention des incendies, communiquez par courriel à preventionincendie@ville.varennes.qc.ca ou par téléphone au 450 652-9888, poste 6100.