Match des 4 Chevaliers à Varennes et hommage Maurice « Gus » Choquette

Dans le cadre du Festival sportif pour le 350e anniversaire, Varennes accueillera l’équipe professionnelle de balle rapide, les 4 Chevaliers, qui affrontera une équipe sélectionnée par la Ville, dont prendra part le maire Martin Damphousse.



Un événement à ne pas manquer, car en début de match, un hommage spécial sera rendu à Maurice « Gus » Choquette, grand sportif varennois qui a évolué au sein de plusieurs équipes de balle-molle à titre de lanceur entre 1966 et 1997. Vers la fin des années soixante-dix, son talent exceptionnel a été remarqué par l’organisation des 4 Chevaliers O’Keefe avec laquelle il a connu un immense succès jusqu’à la fin de sa carrière.



C’est donc un rendez pour les amateurs le dimanche 5 juin prochain dès 12 h 45 au terrain de balle A, localisé à proximité du Polydôme.



Tous les détails concernant les activités du Festival sportif et l’horaire des activités sont disponibles sur la page réservée au festival à l’adresse varennes350.ca/festival-sportif. Les participants sont invités à apporter leur bouteille d’eau et à privilégier le transport actif en guise d’effort pour préserver l’environnement. Une remorque d’eau potable et des bières du 350e anniversaire seront disponibles sur place.