Brunch des Chevaliers de Colomb de Boucherville le 29 mai

Après le retour de notre Déjeuner mensuel en mars dernier et votre extraordinaire participation, nous répétons l’exploit.



En effet, ce sera le dernier Déjeuner mensuel du calendrier 2021-2022.



Vous êtes cordialement invités à participer, ce dimanche le 29 mai, au brunch des Chevaliers de Colomb, Conseil 5673 de Boucherville.



Le déjeuner aura lieu à la Salle paroissiale Sainte-Famille, située à l’arrière de l’église Sainte-Famille (sur Marie-Victorin à Boucherville), plus précisément au 553 rue Saint-Charles à Boucherville de 8h30 à 12h00.



Le coût est très modique et abordable : 10$ pour un adulte et 5$ pour une enfant.



Invitez votre famille, vos amis; un déplacement à petit prix c’est tellement rare maintenant.



Les profits servent aux œuvres de bienfaisance dans la communauté et aident nos prochains.



Vous êtes toutes et tous bienvenus!