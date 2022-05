Julie Caron-Malenfant dirigera l’Office de participation publique de Longueuil

Julie Caron-Malenfant, jusqu’à tout maintenant directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde (INM), a été nommée, lundi dernier, directrice à la Direction de la participation publique de la Ville de Longueuil. Cette fonction est transitoire puisque Mme Caron-Malenfant sera rapidement appelée à occuper les fonctions de présidente du nouvel Office de participation publique de Longueuil (OPPL) une fois la modification à la Charte de la Ville effectuée par l’Assemblée nationale du Québec.



En plus d’avoir une vaste expérience dans le domaine de la participation publique, Julie Caron-Malenfant détient une maîtrise en science politique, un baccalauréat en administration des affaires ainsi qu’une attestation de deuxième cycle en gestion du développement économique urbain. Mme Caron-Malenfant œuvre en développement local et en participation publique depuis plus de 20 ans. Elle a notamment conçu et animé plus d’une centaine de démarches de consultation des citoyennes et des citoyens et des parties prenantes, entre autres pour des municipalités, ministères, ordres professionnels, et divers autres organismes au Québec, au Canada et ailleurs dans le monde.



Dans le cadre de ses fonctions, Mme Caron-Malenfant pilotera la mise en place de l’Office, notamment en le dotant d’un plan stratégique. Elle aura également la charge de constituer une équipe permanente pour soutenir les activités de l’OPPL et d’établir ses méthodologies de travail, ainsi que la structure de l’organisme. Un premier budget de 750 000 $ est prévu pour la première année de l’Office. Deux consultations sont déjà au calendrier 2022, la première concernera le développement de l’Aéroport Montréal–Saint-Hubert et la deuxième, qui se tiendra à l’automne, portera sur le règlement relatif aux feux extérieurs au bois sur le territoire de la ville.