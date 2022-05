Se reconnecter avec la nature au parc de la Frayère

Plusieurs Bouchervillois ont profité de l’invitation de la Ville de Boucherville pour découvrir les trésors naturels qui se trouvent au parc de la Frayère le 14 mai dernier.

L’activité était organisée avec la collaboration du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, de la Sépaq, et des organismes Croque-science, le COVABAR, Ciel et Terre, le Club d’Ornithologie de Longueuil ainsi qu’Environnement Nature Boucherville.

Les citoyens étaient invités à reconnaître les poissons, entendre le chant des amphibiens et observer une multitude d’oiseaux ou encore écouter les explications des experts aux différents kiosques thématiques.

Le parc de la Frayère est situé à l’extrémité Est de la ville en bordure du fleuve. Il offre une nature diversifiée composée de boisés et de milieux humides. On y retrouve entre autres un marais aménagé par Canards illimités où il est possible d’apercevoir des oiseaux aquatiques, alors que sur la rive, on peut souvent voir des rats musqués, des tortues et des grenouilles et, à l’occasion, des loutres de rivières, des castors, des visons.