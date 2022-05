Le feu prend dans le toit : 450 000 $ de dommages

Un incendie a lourdement endommagé un immeuble situé au 92 sur Du Puits à Boucherville. Les six locataires ont été évacués de leur logement et ils ont été pris en charge par la Croix Rouge.

L’incendie d’origine accidentelle aurait pris naissance à la suite de travaux de toiture effectués au cours de la journée, a spécifié le chef de la division du Service de sécurité incendie de l’agglomération de Longueuil, Alain Lessard.

Deux alertes ont été données dont la première à 18h30. Environ 45 sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux. À 21h le feu a été déclaré maîtrisé.

Trois pompiers ont été légèrement blessés et ils ont été transportés à l’hôpital.

Pour l’instant, les dommages, selon M. Lessard, sont évalués à 450 000 $.