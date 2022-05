La forêt enchantée des élèves de l’école Père-Marquette

Les élèves, le personnel et les visiteurs ne pouvaient cacher leur émerveillement la semaine dernière en visitant l’accueil du service de garde ainsi que le corridor de la bibliothèque de l’école Père-Marquette transformés en Forêt enchantée, le thème de l’année scolaire.

Ce projet rassembleur et très créatif a impliqué les 354 élèves qui ont réalisé des œuvres très colorées en deux et trois dimensions. Elles ont été exposées sur fond noir tout au long des deux parcours et mises en valeur par un éclairage ultraviolet, avec musique d’ambiance. Le résultat a été spectaculaire et l’enthousiasme partagé par tous.

Le projet artistique a été inspiré par

Marie-Claude Rivard, enseignante en 4e année, est à l’origine du projet artistique, elle y songeait même depuis 18 ans. Il est le fruit d’une collaboration entre les membres du Comité des arts et tout le personnel de l’école.