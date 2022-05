Des problèmes de débordement des conteneurs à verre

Les conteneurs de récupération du verre sur les sites de dépôt volontaires sont souvent pleins à ras bord quand ils ne débordent pas carrément. Les contenants alimentaires en verre et surtout les bouteilles de vin jonchent fréquemment le sol. Les Bouchervillois seraient-ils de grands récupérateurs et aussi de grands buveurs? Quoi qu’il en soit, ils sont rappelés à l’ordre!

Sur les réseaux sociaux et au journal, des citoyens se plaignent régulièrement de l’impossibilité de déposer leurs contenants dans les conteneurs pleins à craquer. Même si ces sites affichent complet ou bien que le conteneur est absent parce qu’il est en route chez le conditionneur de verre pour se faire vider, les utilisateurs se débarrassent quand même de leurs contenants de verre à côté du bac, contrairement aux directives.

Pourtant, comme l’explique la Ville, il est demandé aux citoyens de ne pas faire cela. La directive est clairement inscrite sur l’affiche du site.

La fin de semaine dernière par exemple, lorsque le conteneur est revenu dans le stationnement du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois, les citoyens ont continué de mettre les bouteilles et contenants de verre au sol, même si le conteneur avait été vidé. Ils ont dû penser qu’il était plein en raison des contenants présents au sol. La compagnie 2M Ressources ne ramasse pas les contenants qui se trouvent au sol. La Ville a donc dû envoyer un employé ramasser les bouteilles et pots de verre qui se trouvaient au sol lundi afin de les mettre dans le conteneur, indique la porte-parole de la Ville, Julie Lavigne.

Trois sites de dépôt

Il y a trois sites de dépôt disponibles : au stationnement du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois (1075, rue Lionel-Daunais); au Marché public de la rue De Montbrun (640, rue De Montbrun); et au stationnement incitatif de Mortagne (1200, rue Ampère). Le conteneur du Centre multifonctionnel est ramassé deux fois par semaine, c’est le site le plus populaire. Lorsqu’il est plein, la Ville demande aux citoyens de se rendre à un autre site ou de revenir un autre jour.

Sortir le verre du bac

Les points de dépôt permettent de séparer le verre des autres matières que l’on met dans les bacs bleus de collecte sélective. Ils représentent une alternative intéressante permettant de choisir la façon dont ces contenants seront valorisés et de réduire les taux de rejets liés aux procédés de tri et de conditionnement.

Les contenants de verre récoltés dans ces conteneurs sont acheminés dans une usine de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils sont recyclés en pots ou en laine minérale.

Pour la période comprise entre les mois d’août 2019 et août 2021, 406 tonnes de verre ont été recueillies, soit 293 tonnes de verre de couleur et 113 tonnes de verre clair.