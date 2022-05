Ancienne carrière Landreville : les berges du futur lac prennent forme

Même si l’hiver est une période plus tranquille au site Les Carrières Rive-Sud, le projet de réhabilitation s’est poursuivi. En date du 31 mars dernier, 2 430 008 tonnes métriques de matériaux ont été reçues afin de remblayer l’endroit, sur une possibilité de 4,4 millions de tonnes métriques autorisées. Cela représente près de 56 % des matériaux requis pour le remblayage du site.

Le projet de réhabilitation de l’ancienne carrière Landreville en un parc régional intégrant un lac avance. Et au cours de la saison dernière, la réception des sols et des matériaux s’est maintenue à un rythme similaire à celui de l’hiver précédent et les travaux particuliers ayant eu cours ont essentiellement consisté à excaver les berges du futur plan d’eau. D’ailleurs, ces travaux se poursuivent ce printemps.

Rappelons que c’est la firme Sanexen Services Environnementaux qui est le maître d’œuvre des travaux amorcés en août 2018. Évalués à 18 M$, ils devraient être terminés d’ici à trois ans. À ce moment, le site sera légué à la Ville de Boucherville par le propriétaire des Carrières Rive-Sud.



Types de matériaux acceptés au site

• Sols < A et A-B (phragmite, débris)

• Béton non contaminé (morceaux, blocs, armé)

• Roc non contaminé

• Brique non contaminée

• Planage et pulvo d’asphalte

• Autres matériaux sur approbation du MELCC* (scories, mâchefers, etc.)

* Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques