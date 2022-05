Un autre habitat de la rainette menacé à Longueuil

Une autre histoire de destruction de milieux humides à Longueuil abritant la fameuse rainette faux-grillon a émergé des marécages mercredi dernier. Cette fois-ci, c’est le Canadien National (CN) qui aurait détruit l’un des derniers habitats de la petite grenouille situé dans le marais Darveau à Longueuil.

La Compagnie de chemins de fer, propriétaire de plusieurs acres de terrains, aurait remblayé, l’été dernier, environ un arpent de ceux-ci en bordure de la route 116, aux limites des arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil, selon le journal La Presse.

Le CN aurait effectué ces travaux pour permettre d’y entreposer des équipements ferroviaires.

On y apprend que c’est lors d’une récente visite des lieux par l’environnementaliste bien connu et membre de l’organisme Ciel et Terre de Longueuil, Tommy Montpetit, que le constat du remblai a été fait.

Le ministère de l’Environnement a été alerté et doit faire enquête, car le marais Darveau serait un des trois derniers territoires abritant des rainettes à Longueuil.