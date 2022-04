Des friteuses et des fours de marque Insignia visés par un rappel de Santé Canada

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Julie désire informer la population que certains modèles de friteuses à air numériques, de friteuses à air analogiques et de fours à air chaud numériques de marque Insignia font l’objet d’un rappel par Santé Canada. Les produits rappelés étaient vendus par Best Buy et en ligne sur les sites www.ebay.ca et www.amazon.ca.



Les articles peuvent surchauffer, ce qui présente un risque de brûlures et d’incendie. Au Canada, en date du 25 mars 2022, 36 incidents, y compris un incident ayant entraîné des blessures mineures, avaient été signalés à l’entreprise.



Les consommateurs doivent immédiatement cesser d’utiliser leur appareil, vérifier s’il est visé par le présent rappel en consultant le site https://recalls-rappels.canada.ca/fr et, le cas échéant, le retourner là où il a été acheté au moyen de la procédure de retour prévue. Les produits achetés auprès de Best Buy Canada peuvent être retournés pour un remboursement sous forme d’un crédit à utiliser chez Best Buy Canada.



Pour participer au rappel, les consommateurs peuvent s’inscrire en ligne, à l’adresse www.insigniaairfryerrecall.expertinquiry.com, ou appeler au 1-877-650-5411, de 8 h à 17 h (heure de l’Est), du lundi au vendredi.



Best Buy Canada communique directement avec tous les acheteurs connus afin d’organiser les retours, en fournissant des boîtes et des étiquettes d’expédition préaffranchies ainsi que des instructions de retour.



Il est possible pour les consommateurs de consulter en tout temps le site Internet de Santé Canada pour prendre connaissance de tous les rappels publiés par l’organisme.