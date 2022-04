Une invitation au souper spectacle pour la Fondation Les Amis de La Casa

La Fondation Les Amis de La Casa rappelle sa collecte de fonds annuelle qui se tiendra le mercredi 11 mai à 18h45. Cette année, le souper-bénéfice aura lieu au centre multifonctionnel Francine-Gadbois à Boucherville. L’objectif est d’amasser le plus de dons possible afin d’aider Hébergement La Casa Bernard-Hubert à réaliser sa principale mission : la réinsertion sociale des plus démunis.

Pour cette 24e édition, vous aurez le plaisir d’entendre une prestation musicale de Marc Hervieux et un témoignage d’Étienne Boulay.

Le coût d’un billet individuel pour l’événement est de 160 $, mais vous avez aussi la possibilité d’acheter une table (8 à 10 personnes, 150 $ le billet par personne). Un reçu pour fins charitables de 100$ par billet sera émis sur demande. Il est aussi possible de faire un don sur le site de la billetterie en ligne ou d’envoyer un chèque à l’adresse suivante :

Fondation Les Amis de La Casa : 966 rue Charcot, Boucherville, J4B 6W2

Vous pouvez vous procurer des billets au : https://monvirtuel.com/casa