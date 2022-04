Les grands chantiers à Boucherville en 2022

La saison des travaux commencera bientôt et voici quelques-uns des principaux chantiers qui devraient être réalisés au cours de l’année 2022 et qui sont inscrits au programme triennal d’immobilisations (PTI) de Boucherville.

Les chantiers majeurs

– Une somme de 14,5 M$ est allouée à la construction d’un complexe multisports, ainsi qu’un montant équivalent en 2023.

– Un budget de 6,2 M$ est prévu pour la réfection des rues des Îles-Percées, Louis-J.-Lafortune et Tailhandier.

– 4,5 M$ sont aussi retenus pour le développement de la rue des Sureaux, phase VI du Boisé.

– 4 M$ sont également inscrits au PTI pour le resurfaçage de diverses artères, entre autres les rues Birtz, De Levilliers, Pierre-Bourgery et du Fort-Saint-Louis.

– Des travaux de resurfaçage sont planifiés sur un tronçon de la rue Samuel-De Champlain, entre la rue d’Iberville et la Place des Découvreurs, au coût de 3 829 450 $.

– Une somme de 5,3 M$ est attribuée à la réfection de la rue Pierre-Bourgery et du boulevard du Fort-Saint-Louis, entre les rues De Montbrun et De Varennes Nord.

– Le tapis synthétique au parc Élie-Saab 2 sera remplacé au coût de 2 M.

– Des feux de circulation devraient être installés à l’intersection du boulevard du Fort-Saint-Louis et de la rue De Montbrun pour 780 000 $.

– L’aménagement du stationnement de la Maison du bénévolat sera complété pour une dépense de 750 000 $.

– La chaussée de la rue Newton sera refaite. Celle-ci, rappelons-le, a été classée en 2019 au 9e rang des pires routes au Québec.

– Une piste cyclable sera construite sur la rue de la Rivière-aux-Pins, d’autres subiront des cures de rajeunissement.

– Un sentier sera aménagé au parc de Verrazano.

– La réfection et la restauration du muret de soutènement des parcs Joseph-Laramée et Léandre-Lacaille devraient commencer. Deux millions de dollars sont prévus au projet en 2022 et une somme équivalente en 2023.

49 484 000 $

Le PTI prévoit des investissements totaux en 2022 de l’ordre de 49 484 000 $, soit 28 543 000 $ en amélioration des infrastructures; 17 250 000 $ pour des travaux réalisés dans les bâtiments municipaux; et 3 391 000 $ en équipements; 300 000 $ pour le développement du territoire. Les périodes de réalisation des projets ne sont pas encore dévoilées.