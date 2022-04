Les hospitalisations liées à la Covid semblent se stabiliser en Montérégie

Les données émises par la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) indiquent que les hospitalisations liées à la Covid semblent se stabiliser dans la région et que le nombre de décès en raison de la pandémie est pour sa part à la baisse. De son côté, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) prévoit une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations pour l’ensemble du Québec d’ici les deux prochaines semaines.

La DSPM souligne qu’entre le 10 et le 16 avril, pas moins de 58 % des hospitalisations en Montérégie étaient liées à la Covid au moment de l’admission. Quant à l’INESSS, les chercheurs précisent que le nombre de nouveaux cas hospitaliers déclarés est en augmentation de 15 % par rapport à la semaine précédente, mais que cette hausse est toutefois moins importante que celle observée lors des dernières semaines.

Les spécialistes ajoutent qu’un peu plus de la moitié des cas, soit 52 %, sont des personnes hospitalisées pour une raison autre que la Covid, puis déclarées positives lors de l’admission ou durant le séjour.

Ils prévoient d’ici deux semaines, pour l’ensemble du Québec, une diminution du nombre de nouvelles hospitalisations à environ 200 par jour ainsi qu’une stabilisation des lits réguliers occupés par des patients Covid. Ce nombre serait toutefois au-dessus du niveau 4 de délestage (c’est-à-dire que cela implique le report du plus possible de chirurgies non urgentes) défini par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ainsi qu’une stabilisation des lits aux soins intensifs occupés par des patients frappés par la pandémie.

Le virus qui circule actuellement est très contagieux, mais semble moins pathogène que ce que l’on craignait initialement et cela a fait naître l’espoir que la pandémie pourrait être surmontée. Il faut toutefois demeurer prudent, car la multiplication des cas d’Omicron dans le monde pourrait accroître le risque d’apparition d’un nouveau variant plus dangereux, a prévenu récemment l’Organisation mondiale de la santé (OMS).